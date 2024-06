El vocero de la Municipalidad de Miraflores, el ingeniero Juan Carlos Montalvo, descartó que haya un riesgo inminente para los peatones en el parque Miguel Grau, ubicado en el acantilado de la Costa Verde.



Por lo tanto, no cerrarán la vía hasta que inicien los trabajos de refacción necesarios para asegurar la zona y aseguró que continuarán identificando más desperfectos para intervenir y solucionar las fallas.



"Nosotros ya lo hemos analizado, no es un riesgo inminente entonces esas fisuras no es que hayan aparecido hoy ayer anteayer ya le hemos analizado hemos estado viendo lo vamos a empezar a intervenir a partir la próxima semana", dijo.



VECINOS PREOCUPADOS



Las grietas y desniveles en el terreno han generado preocupación entre los vecinos y transeúntes, ya que el área es frecuentada por deportistas, madres, niños, adultos mayores y el público en general.

