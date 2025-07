GRABADO el 05-07-2025

Cierran puente Bajada de Baños: vehículo de carga pesada chocó estructura y causó graves daños

Un camión de carga pesada chocó en la madrugada contra la estructura del puente de la Bajada de Baños, dejando visible el daño en vigas y columna de soporte. Durante la evaluación de daños, técnicos municipales reportaron fisuras y desprendimiento de concreto producto del fuerte impacto, por lo que se decretó el cierre provisional de la vía para asegurar la estabilidad de la infraestructura.



El cierre del paso ha generado malestar entre peatones y vecinos, quienes utilizan este puente como acceso directo a la Costa Verde. En la mañana estaba libre, pero al regresar al trabajo lo encontré clausurado ahora tengo que caminar varios metros o tomar un taxi para llegar al Metropolitano, comentó un transeúnte afectado. Otro residente señaló que este tipo de accidentes se repite con frecuencia: No es la primera vez que sucede ya va siendo la tercera o cuarta vez que chocan por la altura insuficiente del puente.



Comerciantes de la zona también sienten las consecuencias económicas del cierre. Me perjudica, tengo que llevar a la familia en taxi hasta Chorrillos y eso implica un gasto extra para todos, explicó una vendedora ambulante que diariamente atraviesa la pasarela para ofrecer sus productos. El desvío obligado, sumado al tráfico alternativo, está afectando el flujo normal de clientes y visitantes.



SOLICITAN REVISIÓN INTEGRAL



Vecinos, peatones y comerciantes instaron a las autoridades a implementar soluciones de fondo, no solo para reparar los daños sino también para prevenir futuros impactos. Solicitan una revisión integral de la altura y señalización del puente, así como la instalación de avisos luminosos que alerten a los conductores de vehículos pesados antes de llegar al paso elevado.





