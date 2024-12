La familia manifiesta que hasta el momento la Policía no quiere recibir la denuncia tras el feroz arrebato y posterior balacera de los criminales. "Mi hijo está grave, está en UCI. Hasta ahorita no lo atienden y no lo operan", indicó la madre del comerciante entre lágrimas.



#ATVNoticias #ATVMas

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/atvmasnoticias

Twitter: https://twitter.com/atvmasnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

TikTok: https://www.tiktok.com/@atv.pe

Web: https://www.atv.pe/envivo-atvmas

Noticias adicionales en ATV Noticias

Nilo Burga: necropsia de ley revela causa de muerte de implicado en caso Qali Warma

Tumbes: Reportan desaparición de una embarazada y cuando la ubican descubren que nunca lo estuvo

Nilo Burga: Martín Villalón, posible testigo clave, habló con 'Ocurre Ahora'

Abogado de Nilo Burga: "La Fiscalía manejaría la hipótesis de que habrían terceras personas"

Fiscalía investiga misteriosa muerte del presidente de Frigoinca, implicado en caso Qali Warma

Nilo Burga: Frigoinca suscribió 108 contratos con Qali Warma que superan los S/238 millones

La Victoria: Comerciante queda grave al recibir un disparo en la cabeza

PJ ordena excarcelamiento del Mateo Castañeda, exabogado de Dina Boluarte

Nilo Burga había denunciado amenazas de muerte en 2017

Pisco: Pobladores colocan sacos de arena ante oleajes anómalos

Presunta red de prostitución en el Congreso: declara Jorge Torres Saravia

La Victoria: Comerciante queda grave al recibir un disparo en la cabeza

Premier Adrianzén: "La permanencia del señor Hinojosa no se ha discutido"

OCURRE AHORA con Mávila Huertas - EN VIVO | Programa 26 de diciembre del 2024

Ministro Arista niega destitución de Ferrari como administrador de la 'U'

Además hoy día 26 de Diciembre en el calendario del Perú.

Más videos de ATV Noticias

Todos los videos desde el canal ATV Noticias en Youtube.