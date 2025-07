GRABADO el 20-07-2025

Accidente de barco turístico en Vietnam deja 30 muertos y ocho desaparecidos El Comercio

El naufragio del barco turístico Wonder Sea en la bahía de HaLong, Vietnam, causó la muerte de más de 30 personas y dejó a ocho desaparecidos este sábado por la tarde.



Se encontraban a bordo 48 pasajeros en su mayoría de Hanói incluidos más de 20 niños. El incidente se produjo en medio de lluvias torrenciales que provocaron el vuelco del barco. Las autoridades locales mantienen las tareas de rescate y búsqueda, y han anunciado una investigación oficial para esclarecer las causas y emitir sanciones por posibles violaciones.



La bahía de Ha Long, sitio emblemático y Patrimonio Mundial de la UNESCO, atrae cada año millones de visitantes por sus paisajes y formaciones de piedra caliza. ¿Qué falló este sábado? En este video profundizamos en las causas, el impacto, las reacciones oficiales y las medidas futuras en materia de seguridad marítima.



