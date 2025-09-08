LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 08 DE SETIEMBRE DEL 2025
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Asesinan a chofer y amenazan con arma a transportistas: 3 empresas son extorsionadas en Lima Sur.
Una conductora perdió el control de su auto y chocó contra una barbería en La Molina..
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 08 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Mujer queda grave tras quemaduras y familia sospecha de 2 hombres: "Pareja no se ha comunicado".
Despiden a Sheyla Gutiérrez, peruana asesinada en Estados Unidos, tras la repatriación de su cuerpo.
"Era muy emprendedora y muy amable": Familia y amigos despiden a Sheyla Gutiérrez.
Mujer con el 50 del cuerpo quemado lucha por vivir, su madre pide que investiguen el caso..
"Está fuerte la final": Chef venezolano revela secretos de arepa y analiza final con Perú en mundial.
Pasajeros salieron corriendo: Chofer de bus Nueva América es asesinado mientras empezaba su ruta.
Hermanos golpearon brutalmente a un joven que terminó herido de gravedad y con el rostro desfigurado.
Hermanos engañan y sorprenden violentamentea chico: Brutal golpiza casi acaba con su vida.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - LUNES 08 DE SETIEMBRE DEL 2025.
Chofer de 'Nueva América' asesinado, habría tomado una ruta con desvíos..
Asesinan a chofer de bus mientras tomaba un desvío sin cámaras de seguridad.
Barbero asesinado en la puerta de su local, le dispararon hasta 5 veces..
Además hoy día 08 de Setiembre en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.