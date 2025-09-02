GRABADO el 02-09-2025

Ordenan levantar secreto bancario y tributario a Andrés Hurtado Edición Mediodía Noticias Perú

A poco de cumplirse un año de su detención, las investigaciones en contra de Andrés Avelino Hurtado Grados siguen en curso. En las últimas horas, y por el caso de presunto delito de tráfico de influencias y cohecho activo específico, el Poder Judicial ordenó el levantamiento de su secreto bancario y tributario.



ANMediodía EdiciónMediodía, Noticias Perú



Mira el noticiero completo y 100 GRATIS en tvGO.

Gratis solo en Perú.



Mira en VIVO todos los noticieros, Dominicales de América y programas de Espectáculos en América tvGO https://bit.ly/vivoamericatvgo

SUSCRÍBETE (Extranjero) https://bit.ly/YTsuscripcionextranjero

Descarga la app por Android http://bit.ly/appandroidtvgo

Descarga la app por IOS http://bit.ly/appiostvgo



SUSCRÍBETE A NUESTRO CANAL DE YOUTUBE https://bit.ly/suscripcionnoticias

ENCUENTRA TODAS LAS NOTICIAS DE PERÚ EN EDICIÓN MEDIODÍA EN YOUTUBE https://bit.ly/listaytedm25



Visita nuestro sitio http://bit.ly/WEBamericanoticias



Síguenos en:

FACEBOOK América: http://bit.ly/fbamericatv

INSTAGRAM América: http://bit.ly/igamericatv

TIKTOK América: http://bit.ly/tkamericatv

X América: http://bit.ly/twamericatv



Acerca de Edición Mediodía:

Sinónimo de objetividad, credibilidad y experiencia. Edición Mediodía trae la más completa información del acontecer nacional e internacional de la jornada.



Acerca de América:

América es el canal número uno de la televisión en Perú. Estamos en todas las plataformas digitales brindándoles entretenimiento e información de calidad. Contamos con membresías pagadas para países que disfrutan de series de televisión, telenovelas, noticieros, magazines y televisión en vivo. Encuentra todo esto y más en nuestra plataforma tvGO.



JuntémonosMás

Desde América Noticias

EDICIÓN MEDIODÍA El Frontón costará 500 millones de soles shorts.

EDICIÓN MEDIODÍA Ordenan levantar secreto bancario a Andrés Hurtado shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS ¿El amor de Alma y León estará a prueba? shorts.

AMÉRICA ESPECTÁCULOS María Grazia Polanco sobre su ingreso a "Luz de Luna 4" shorts.

María Grazia Polanco y Thiago Vernal en América Espectáculos América Espectáculos (HOY).

Luz de Luna 4: la despedida: gran estreno este 9 de setiembre América Espectáculos (HOY).

Abogado de Pamela López se pronunció tras la visita de Christian Cueva América Espectáculos (HOY).

2 de septiembre de 2025.

Chats revelarían nexos entre Santiváñez, Tenorio y Nicanor Cuarto Poder Perú.

El despacho paralelo de Santiváñez en Café Cordano Cuarto Poder Perú.

Nuevo penal El Frontón costará 500 millones de soles Edición Mediodía Noticias Perú.

Ordenan levantar secreto bancario y tributario a Andrés Hurtado Edición Mediodía Noticias Perú.

Estadio de Chorrillos convertido en depósito municipal Edición Mediodía Noticias Perú.

CUARTO PODER Caos y triple choque exponen colapso de El Metropolitano shorts.

Disponen inicio del juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski Edición Mediodía Noticias Perú.

Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS América Noticias

Todos los videos desde América Noticias en Youtube.