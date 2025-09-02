Búnker criminal parecía impenetrable, pero la eficacia de los agentes Terna lo desmanteló
En Carabayllo, un búnker criminal parecía impenetrable, pero la inteligencia y eficacia de los agentes Terna permitió desmantelar a una peligrosa banda dedicada a la microcomercialización de drogas. Tras semanas de vigilancia, lograron allanar la vivienda ubicada en Carabayllo, incautar envoltorios y detener a sus integrantes.
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Y para vernos por TV, sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- DirecTV: 1190
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12
Y recuerda seguirnos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TVPerú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, PRIMER MINISTRO EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CLIMA, PRONÓSTICO DEL TIEMPO, PODCAST, NOTICIAS PODCAST, NOTICIAS DIGITALES, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS AHORA DIGITAL
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, martes 2 de setiembre del 2025.
Búnker criminal parecía impenetrable, pero la eficacia de los agentes Terna lo desmanteló.
Así fue la intensa persecución de dos sicarios que acababan de asesinar a sangre fría a un conductor.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, martes 2 de setiembre del 2025.
Sismo de magnitud 5.0 remeció Pisco este martes.
Áncash: investigan a empresa por ingreso irregular de turistas a la Laguna 69.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del martes 2 de setiembre del 2025.
Perú enfrentará a Chile en las semifinales del Mundial de los Desayunos de Ibai.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, martes 2 de setiembre del 2025.
Restaurante en SJL prepara el pan con chicharrón más grande del mundo.
"Aliados por la seguridad": bloque hoy, martes 2 de septiembre del 2025.
Donación de órganos: Essalud salva tres vidas gracias a operativos de trasplante en 24 horas.
La tenencia de menores: qué es, en qué se diferencia con tutela y cómo se presenta esta demanda.
TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy martes 2 de septiembre del 2025.
San Isidro multará con más de 500 soles a quienes alimenten ardillas.
Además hoy día 02 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.