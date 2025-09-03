Canciller de Indonesia lamenta asesinato de funcionario de su embajada en Lince
El canciller de Indonesia, Sugiono Menlu, expresó su profundo pesar por el asesinato de Zetro Leonardo Purba, funcionario de la embajada de ese país en el Perú. El crimen ocurrió la noche del lunes en Lince, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al diplomático.
¡Suscríbete para más contenido exclusivo!
Sintonízanos en:
- Televisión Digital Terrestre (TDT): C7.3
- Movistar TV: C31 SD / 731 HD
- Claro TV: C14 SD / 514 HD
- Best Cable: C92
- Star Globalcom: C12"
En TVPerú Noticias, el canal de todos los peruanos, te damos información actualizada sobre Perú, Latinoamérica y el mundo, incluyendo noticias nacionales, deportivas, culturales, económicas, tecnológicas y cobertura de actividades oficiales de la presidenta Dina Boluarte, del premier Eduardo Arana y demás ministerios. Transmitimos programas en vivo a través de streaming y somos el canal informativo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). TVPerúNoticias
Síguenos aquí: https://www.youtube.com/tvperunoticias
¡Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerte siempre informado! Estar informados NosUne.
Sitio Web https://www.tvperu.gob.pe/noticias
Facebook https://www.facebook.com/noticias.tvperu
Twitter https://twitter.com/noticiastvperu
Instagram https://www.instagram.com/tvperunoticias/
Tiktok https://www.tiktok.com/tvperu.noticias
TVPerú Noticias, canal 7.3, fue lanzado el 3 de noviembre de 2013 a través de la televisión digital terrestre (TDT), como parte del múltiplex de TV Perú. Ofrecemos noticiarios locales, nacionales y mundiales, siendo el canal de televisión abierta peruano dedicado exclusivamente a las noticias.
NOTICIAS, PERÚ, INFORMACIÓN, CANAL 7, TVPERÚ NOTICIAS, TVPERU, NOTICIAS, NOTICIAS HOY, NOTICIAS PERÚ HOY, NOTICIAS PERÚ, NOTICIAS PERÚ, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS EN EL EXTRANJERO, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, NOTICIAS MATINAL, ALIADOS POR LA SEGURIDAD, NOTICIAS AHORA, NOTICIAS MAÑANA, NOTICIAS TARDE, NOTICIAS NOCHE, DEPORTE EXPRESS, GEOMUNDO, FUTBOL, EN PARED, DIÁLOGO ABIERTO, TODO FÚTBOL, AL CIERRE, PRESIDENTA DINA BOLUARTE, POLÍTICA, PERÚ, PERUANOS, NOTICIAS DE PERÚ, INFORMACIÓN PERÚ, CONGRESO PERUANO, INSEGURIDAD PERÚ, ÚLTIMAS NOTICIAS, NOTICIAS DE HOY, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS EN VIVO PERÚ, PREMIER, EDUARDO ARANA, CONSEJO DE MINISTROS, CORREDOR MORADO, LLUVIAS EN PERÚ, LLUVIAS TORRENCIALES, LLUVIAS TORRENCIALES EN PERÚ, SUSPENDEN CORREDOR MORADO, JNJ, JNJ INFORME, CONGRESO JNJ, LIGA 1
Desde TVPerú Noticias
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, miércoles 3 de setiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte lidera firma de convenio de cooperación con gobiernos regionales.
PNP detiene a suboficial del Ejército acusado de recibir coima.
Conferencia de prensa PCM por TVPerú Noticias EN VIVO, hoy de 3 de septiembre del 2025.
Presidenta Dina Boluarte lidera firma de convenio para construcción de nuevo penal El Frontón.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias ahora, miércoles 3 de setiembre del 2025.
EE. UU. tras ataque a embarcación venezolana: Maduro debería estar preocupado.
El descubrimiento en Ollape que desafía todo lo que sabemos de los chachapoyas.
TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 3 de setiembre del 2025.
TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 3 de setiembre del 2025.
Canciller Elmer Schialer se pronuncia sobre el Cartel de los Soles.
Surco: bomberos logran sofocar incendio que afectó cuatro viviendas de una quinta.
Cámaras captan el violento desalojo que cobró la vida de un poblador en Iquitos.
Canciller de Indonesia lamenta asesinato de funcionario de su embajada en Lince.
Corredor Azul: inauguran nueva ruta que une SMP con el Cercado de Lima a solo 2 soles.
Además hoy día 04 de Setiembre en el calendario del Perú.
TVPerú Noticias
Todos los videos desde TVPerú Noticias en Youtube.