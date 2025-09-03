GRABADO el 03-09-2025

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 3 de setiembre del 2025

EnVivo Conéctate y mantente informado con nuestro noticiero en lenguas originarias: ¡Ñuqanchik en quechua y Jiwasanaka en aimara!

Ñuqanchik hinallataq Jiwasanaka willakuykunata uyarikuychilk ñawpa siminchikkunapi.

Yatiwinaka yatxatma quechua ukatsa aymara tunu arunakatha: Ñuqanchik ukhamaraki Jiwasanaka.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 3 de setiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, miércoles 3 de setiembre del 2025.

Canciller Elmer Schialer se pronuncia sobre el Cartel de los Soles.

Surco: bomberos logran sofocar incendio que afectó cuatro viviendas de una quinta.

Cámaras captan el violento desalojo que cobró la vida de un poblador en Iquitos.

Canciller de Indonesia lamenta asesinato de funcionario de su embajada en Lince.

Corredor Azul: inauguran nueva ruta que une SMP con el Cercado de Lima a solo 2 soles.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy miércoles 3 de septiembre del 2025.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del miércoles 3 de setiembre del 2025.

MTC: el tren LimaChosica es viable, pero requiere infraestructura segura y completa.

"Diálogo abierto": programa completo del 2 de septiembre del 2025.

China exhibe su poderío armamentístico nunca antes visto en desfile multitudinario I EN VIVO.

Iquitos: un muerto y cinco policías heridos deja frustrado desalojo.

Cancillería culmina repatriación de Mayumi Navarro tras días de angustia familiar.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias noche, martes 2 de septiembre del 2025.

Además hoy día 03 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Culto a Capacocha

Culto a Capacocha

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival Folklórico en el distrito de Nepeña (Áncash)

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Festival de la Luna - Shi Muchik Fest

Nacimiento de Chabuca Granda

Nacimiento de Chabuca Granda

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana Turística de la ciudad de Pisco (Ica)

Semana de la Educación Vial

Semana de la Educación Vial

