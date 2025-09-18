GRABADO el 18-09-2025

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 18 de septiembre del 2025

ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal: Programa del jueves 18 de septiembre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar un delicioso pastel de papa al estilo Sandra Plevisani.

'Secretos de cocina': Programa del jueves 18 de septiembre del 2025.

Congreso obtiene las firmas necesarias para censurar a Juan José Santiváñez.

¡Nuevo ataque de extorsionadores! Disparan contra buses Santa Catalina.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 18 de setiembre de 2025.

Vecinos de Ate indignados porque Municipalidad se tumbó la reja que pusieron.

Metro de Lima: Personas hacen largas colas para tomar el tren.

Joven es baleado asaltantes tras defender minimarket de su madre en VES.

¡Nuevas imágenes! Así actuaron extorsionadores que balearon chofer de bus frente a su hija en Comas.

Rímac: Sospechoso incendio en mercado de flores deja sin mercadería a comerciantes.

ATV Noticias Central: Programa del miércoles 17 de septiembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - Programa 17 de SETIEMBRE de 2025.

Pleno del Congreso aprueba octavo retiro de la AFP.

Ocurre Ahora: Programa del miércoles 17 de septiembre del 2025.

Además hoy día 18 de Setiembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.