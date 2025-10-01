GRABADO el 01-10-2025

Mes Rosa: concientización sobre el cáncer de mama

Octubre promueve chequeos preventivos para salvar miles de vidas.

Camión sin frenos provoca aparatoso accidente y deja 19 heridos en Mi Perú.

Autoridades intervienen a mujer con 12 mil soles falsos en El Agustino.

Nuevo atentado a combis del Callao: Falso pasajero dispara contra cobrador extranjero.

'Secretos de cocina': Programa del miércoles 1 de octubre del 2025.

'Secretos de cocina': Aprende a preparar tomates rellenos con arroz.

Familia ofrece 5 mil soles para encontrar a su perrita: "Todos hemos bajado de peso de tristeza".

Mes Rosa: concientización sobre el cáncer de mama.

DNI electrónico gratuito: ¿Quiénes son los que acceden a este beneficio y cómo lo pueden obtener.

Escuelas de manejo toman las calles de Ate y provocan accidentes.

Sujeto vendía la popular droga 'tusi' a jóvenes al lado de un nido.

Paro de transportistas del 2 de octubre: Gremio de Lima Este confirma que no se sumará a esta medida.

Coronel Cruz Chamba aclara detención de 'El Monstruo': "La policía peruana les dijo dónde estaba".

Carabayllo: Policía realiza importante operativo contra rivales de 'El Monstruo'.

Caen 'Los letales del Norte': La temida banda criminal era integrada por policías.

Pequeño J acusado de un triple feminicidio en Argentina tras ser capturado: "No tengo miedo".

Además hoy día 01 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Jubilar de Piura

Semana Jubilar de Piura

Día del Periodista Peruano

Día del Periodista Peruano

El Día de la Educación Financiera

El Día de la Educación Financiera

Día Mundial del Vegetariano

Día Mundial del Vegetariano

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

Día del Cacao y Chocolate Peruano

Día del Cacao y Chocolate Peruano

