GRABADO el 14-10-2025

PBO - En Vivo

PBO es el primer canal multi-plataforma de Perú. Fundado en el 2016 por Phillip Butters, PBO te trae lo último en información y opiniones.

Desde PBO

PBO - En Vivo.

¿Estarán en primera línea los famosos que promueven la marcha de la "Generación z"?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Quiénes serán los nuevos ministros de Jerí?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

¿Qué desea la Generación Z?.

PBO - En Vivo.

PBO - En Vivo.

Combutters por PBO - En Vivo (Lunes 13 de octubre del 2025).

PBO con Chema Salcedo: José Jerí como presidente - En Vivo (Lunes 13 de octubre del 2025).

PBO - En Vivo.

¿Quiénes conformarán el nuevo Gabinete?.

¿Es conveniente que se vaya todo el Congreso? ¿Qué opinas? PBO.

Además hoy día 15 de Octubre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Nacimiento del compositor Aurelio Collantes Rojas

Día de la Creación Política de CanchayIIo

Fundación de Tingo María - Huánuco

Semana nacional de lucha contra el cáncer

Día Mundial del Lavado de Manos

Mes Internacional de la Biblioteca Escolar

