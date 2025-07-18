GRABADO el 18-07-2025

Al Día con Willax - JUL 18 - SECUESTRAN A CAMIONEROS Y SE LLEVAN TODAS SUS PERTENENCIAS Willax

Por naturaleza y convicción, Willax Televisión es un medio de comunicación que promueve, alienta y defiende una prensa libre y democrática para el Perú. Transmite valores y cree que el periodismo puede ser un oficio responsable, independiente y entretenido.



Transmite en HD a través del canal 1 de señal abierta digital (TDT), MovistarTV C12 y 712HD, ClaroTV C12 y 512HD, DirecTV 1191HD, Best Cable C8 y más de 100 cableoperadores a nivel nacional.



Consulta la programación de Willax Televisión aquí y conoce la hora de emisión de todos los programas de entretenimiento, novelas, programas y debates políticos: http://willax.pe/Programacion



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Desde Willax Televisión

Al Día con Willax - JUL 18 - 5/5 Willax.

Yo Caviar - JUL 18 - 1/1 Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - CHOFER FUGA TRAS ATROPELLAR A MUJER Y MASCOTA Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - HOMBRE ES ASALTADO A MANO ARMADA DENTRO DE SU AUTO Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - BOLUARTE NO QUIERE QUE VAQUEN AL PRÓXIMO PRESIDENTE Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - GOBIERNO ANUNCIÓ INVESTIGACIÓN CONTRA INPE Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - 3/5 - CAE LADRÓN QUE ARREBATÓ CELULAR A PERIODISTA Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - 2/5 - SENTENCIARÁN A ACUSADOS DEL CASO METRO DE LIMA Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - MEDITERRÁNEO LLEGA A COMPARTIR A MANCHAY Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - ATROPELLAN A ESCOLAR DE 15 AÑOS Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - 1/5 - ESCOLAR ES ASESINADO DE UN BALAZO EN LA CABEZA Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - ARRASTRAN A MENOR DE 14 AÑOS PARA ROBARLE Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - SECUESTRAN A CAMIONEROS Y SE LLEVAN TODAS SUS PERTENENCIAS Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - ROBAN CAMIONETA EN LA PUERTA DE SU CASA Willax.

Al Día con Willax - JUL 18 - LA ASESINAN A BALAZOS EN EL AUTO DE SU EXPAREJA Willax.

Además hoy día 18 de Julio en el calendario del Perú.

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