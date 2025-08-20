GRABADO el 20-08-2025

"Alianza Lima es uno de los grandes del continente", aseguró periodista ecuatoriano

Desde Exitosa Noticias

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA DEFINE SU CLASIFICACIÓN EN QUITO ANTE U. CATÓLICA - 20/08/25.

CIENCIANO VS BOLÍVAR EL 'PAPÁ' BUSCARÁ REMONTAR LA SERIE EN EL CUSCO PARA CLASIFICAR.

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA DEFINE SU CLASIFICACIÓN EN QUITO ANTE U. CATÓLICA - 20/08/25.

Universitario vs Palmeiras: Fossati y el cuadro crema entrenan en sede de Sao Paulo.

"Alianza Lima es uno de los grandes del continente", aseguró periodista ecuatoriano.

"Alianza Lima es uno de los grandes del continente", aseguró periodista ecuatoriano.

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de afecto de los padres?.

Debate completo sobre la Ley de Amnistía entre hija del general Juan Rivero Lazo y abogado de IDL.

Congreso: Proponen que senadores y diputados reciban el mismo sueldo que un juez supremo.

Se busca a Akemi: perrita perdida en Jesús María.

Guía práctica de higiene bucal y corporal para mascotas.

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian tu sintonía.

Capturan a banda dedicada al hurto agravado: Sujetos estaban libres pese a antecedentes policiales.

Tragedia en Ancón: Derrumbe de casa deja un fallecido y un herido.

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian tu sintonía.

Además hoy día 20 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA DEFINE SU CLASIFICACIÓN EN QUITO ANTE U. CATÓLICA - 20/08/25

video

CIENCIANO VS BOLÍVAR EL 'PAPÁ' BUSCARÁ REMONTAR LA SERIE EN EL CUSCO PARA CLASIFICAR

video

EXITOSA DEPORTES ALIANZA LIMA DEFINE SU CLASIFICACIÓN EN QUITO ANTE U. CATÓLICA - 20/08/25

video

Universitario vs Palmeiras: Fossati y el cuadro crema entrenan en sede de Sao Paulo

video

"Alianza Lima es uno de los grandes del continente", aseguró periodista ecuatoriano

video

"Alianza Lima es uno de los grandes del continente", aseguró periodista ecuatoriano

video

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de afecto de los padres?

video

Debate completo sobre la Ley de Amnistía entre hija del general Juan Rivero Lazo y abogado de IDL

video

Congreso: Proponen que senadores y diputados reciban el mismo sueldo que un juez supremo

video

Se busca a Akemi: perrita perdida en Jesús María

video

Guía práctica de higiene bucal y corporal para mascotas

video

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian tu sintonía

video

Capturan a banda dedicada al hurto agravado: Sujetos estaban libres pese a antecedentes policiales

video

Tragedia en Ancón: Derrumbe de casa deja un fallecido y un herido

video

Exitosa y cevichería 'Piscis' premian tu sintonía

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Creación Política de la provincia constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Aniversario de la Provincia Constitucional del Callao

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Nacimiento de Bernardo O\'Higgins

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fundación de la ciudad de Tarapoto

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es miércoles, 20 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

16º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo