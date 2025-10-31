GRABADO el 31-10-2025

Trujillo: Curandero engaña a padres con que su hija está 'endemoniada' y abusa de ella

Examen médico confirma la violación sexual de la menor de edad.



ATVNoticias ATVNoticiasMatinal

Encuentra más información en www.atv.pe

Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/ATVNoticias9

Twitter: https://twitter.com/atvnoticias

Instagram: https://www.instagram.com/atv.pe

https://www.tiktok.com/atv.pe

Web: https://www.atv.pe/programa/atv-noticias-edicion-matinal

Desde ATV Noticias

Caen "Los malditos del Cono Sur", delincuentes que aprovechaban el tráfico para asaltar.

ATV Noticias Edición Matinal: Programa completo del viernes 31 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 31 de Octubre de 2025.

Trujillo: Curandero engaña a padres con que su hija está 'endemoniada' y abusa de ella.

Gana una casa o un millón de soles con Inkafarma: Aquí todo lo que debes saber.

Última procesión del señor de los Milagros será este sábado: ¿Cómo será el recorrido?.

Caen 'Los Demonios del Triunfo', banda criminal dedicada a la extorsión en Lima.

Municipalidad de Ate inicia demolición de viviendas en Cerro Candela.

ATV Noticias Edición Central: Programa del jueves 30 de octubre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - JUEVES 30 de OCTUBRE.

¡Necesita ayuda! "El 10" de la Selección peruana invidente busca perro guía.

Ocurre Ahora: Programa del jueves 30 de octubre del 2025.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 30 de Octubre de 2025.

Esposo de María Acuña fue captado portando una daga durante diligencia municipal.

Más de 35 mil cartuchos de dinamita se hallaron en una vivienda de Comas.

Además hoy día 31 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS ATV Noticias

Todos los videos desde ATV Noticias en Youtube.