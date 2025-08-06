Así vive Valentina, la única rinoceronte de la India en Perú ENCENDIDOSRPP DESPACHO
El Parque de las Leyendas celebra el segundo aniversario de Valentina, la única rinoceronte de la India en el Perú. Llegada desde Bélgica, esta gigante de más de una tonelada se ha ganado el cariño del público y es una de las estrellas más visitadas del zoológico.
Además hoy día 07 de Agosto en el calendario del Perú.
