Buses circulan con normalidad en Lima pese a multas: "Esta empresa podría desaparecer"

Luego del terrible choque entre un bus de la empresa Nueva Estrella (más conocida como el 'Anconero') y otro del Metropolitano, se ha puesto nuevamente sobre la lupa la terrible situación de esta empresa. Muchos de los carros que salen a circular tienen cuantiosas infracciones. Algunos, incluso, no las han pagado. Hoy, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) salió a hacer un operativo para ver, entre otros vehículos, a los buses del Anconero. Esto fue lo que encontraron.



