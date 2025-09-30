GRABADO el 30-09-2025

Paro 2 de octubre: ¿Qué empresas acatarán la medida?

PARO DE TRANSPORTISTAS: Este jueves 2 de octubre, más de 450 empresas de transporte urbano en Lima y Callao, entre ellas Santa Catalina, la Línea 41 y Vipusa, suspenderán sus servicios en protesta contra la inseguridad y las extorsiones. La paralización afectará rutas clave como Lima Este y la Carretera Central. Los gremios exigen al Gobierno una unidad de élite para enfrentar a las mafias del transporte y advierten que, si no hay respuestas, el paro podría extenderse más allá de esa fecha.



larepública parodetransportistas empresas lima callao



