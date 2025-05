GRABADO el 30-04-2025

MÓNICA CABREJOS: la 'cuadrada' a Domínguez, Farfán, su bronca con Tarazona y más cafeconlachevez

MónicaCabrejos vino a cafeconlachevez y analizó a todo Cholywood: la crítica a Farfán, la "cuadrada" a Domínguez, la bronca con Karla Tarazona, su papá irresponsable, Dalia Durán, Olenka Mejía, Darinka, Cueva, Pamela López, Pamela Franco y más ¡No te pierdas este café con harto 'chimi chimi'!



00:00 Inicio

07:00 Mónica Cabrejos sobre Darinka Ramírez y Farfán: "Hubo una relación, así sea de una noche"

09:39 Mónica Cabrejos: "Soy hija de un padre irresponsable que no se cuidó"

17:18 Mónica Cabrejos: "Mi mamá tuvo un cáncer fulminante y me quedé sola en el mundo"

17:58 Mónica Cabrejos revela la última vez que vio a su padre: "Tome la decisión de no quererlo en mi vida"

19:38 Mónica Cabrejos habla de la pérdida de su bebé: "Fue muy doloroso, el chico desapareció"

27:51 Mónica Cabrejos confiesa que fue infiel a su pareja: "Me equivoqué en varias ocasiones"

32:04 Mónica Cabrejos y su impresión de Pamela López cuando la conoció

35:06 Mónica Cabrejos sobre Cuevita: "Es irresponsable emocionalmente"

41:33 Mónica Cabrejos revela cómo trataba Christian Domínguez a Chabelita: "Un momento más de dulzura y me daba coma diabético"

43:43 Mónica Cabrejos revela que cuadró a Christian Domínguez: "Tú no quieres ser monógamo y te obligas, acéptate"

46:10 Mónica Cabrejos acepta que sus bromas molestaron a Karla Tarazona: "Sé que está incómoda, pero no es nada personal"

53:04 Mónica Cabrejos revela que Alfredo Benavides le confesó que no está enamorado de Gabriela Serpa

58:04 Mónica Cabrejos sobre Dalia Durán: "Una cosa es la bondad y otra la estupidez"

1:07:34 Mónica Cabrejos revela que Janet Barboza le cae mal: "Hay cosas de su personalidad que no me gustan"



