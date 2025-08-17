GRABADO el 17-08-2025

Cecilia García: Hubo un gran abandono del Estado en Santa Rosa de Loreto

Cecilia García, conductora de Exitosa, señaló que el distrito de Santa Rosa de Loreto ha sido olvidado por los gobiernos de turno, y que el Estado debe estar presente para evitar conflictos diplomáticos como el ocurrido con Colombia

Noticias del Perú y actualidad, política.

Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:

Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800

Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!

Corporación Universal

ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú

Desde Exitosa Noticias

Iquitos: Docentes protestan por aulas inundadas en colegio inicial por fallas en infraestructura.

Cusco: Niño queda atrapado en escalera eléctrica durante celebración del Día del Niño.

Jefe de Senamhi Ica: Desastres naturales se agravan por construcción en zonas inestables.

Huaura: Gremios de transportes acatan paro en rechazo al nuevo plan de rutas.

Junín: Comuneros de Paccha rechazan propuesta de amnistía para policías y militares.

Junín: Agricultores denuncian que millonario proyecto de riego en Paca está en abandono.

Junín registra 53 accidentes de tránsito en carreteras provinciales en lo que va del año.

Alcalde provincial de Lambayeque recibe críticas por deficiencias en gestión.

Lambayeque: Ola criminal continúa golpeando a población de Chiclayo.

Alcaldes distritales de Lambayeque en la mira por poca capacidad de gasto.

SPORT HUANCAYO - UNIVERSITARIO EN VIVO LOS CREMAS VAN POR LA CIMA DEL TORNEO.

Cecilia García: Hubo un gran abandono del Estado en Santa Rosa de Loreto.

Día del Niño: Exitosa y la PNP llevaron show infantil en colegio de Trujillo.

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 17/08/25.

Trujillo: Autoridades investigan ataque con explosivos que dejó daños en viviendas y heridos.

Además hoy día 17 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

Exitosa Noticias

video

Iquitos: Docentes protestan por aulas inundadas en colegio inicial por fallas en infraestructura

video

Cusco: Niño queda atrapado en escalera eléctrica durante celebración del Día del Niño

video

Jefe de Senamhi Ica: Desastres naturales se agravan por construcción en zonas inestables

video

Huaura: Gremios de transportes acatan paro en rechazo al nuevo plan de rutas

video

Junín: Comuneros de Paccha rechazan propuesta de amnistía para policías y militares

video

Junín: Agricultores denuncian que millonario proyecto de riego en Paca está en abandono

video

Junín registra 53 accidentes de tránsito en carreteras provinciales en lo que va del año

video

Alcalde provincial de Lambayeque recibe críticas por deficiencias en gestión

video

Lambayeque: Ola criminal continúa golpeando a población de Chiclayo

video

Alcaldes distritales de Lambayeque en la mira por poca capacidad de gasto

video

SPORT HUANCAYO - UNIVERSITARIO EN VIVO LOS CREMAS VAN POR LA CIMA DEL TORNEO

video

Cecilia García: Hubo un gran abandono del Estado en Santa Rosa de Loreto

video

Día del Niño: Exitosa y la PNP llevaron show infantil en colegio de Trujillo

video

EN DEFENSA DE LA VERDAD con CECILIA GARCÍA - 17/08/25

video

Trujillo: Autoridades investigan ataque con explosivos que dejó daños en viviendas y heridos

Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día del Niño

Día del Niño

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Aniversario de la muerte del general don José de San Martín

Día Mundial del Peatón

Día Mundial del Peatón

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es domingo, 17 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

18º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo