19-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/08/25

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/08/25.

Nicolás Lúcar: Quieren ser el nuevo Bukele y no saben las diferencias entre Perú y El Salvador.

SJL: Padres de familia piden virtualidad en colegio tras renuncia de directora por extorsión.

"Estamos en el mundo de la inteligencia artificial y no tenemos baños en los colegios".

Quieren ser el nuevo Bukele y no saben las diferencias entre Perú y El Salvador.

Lúcar: "Pedro Castillo gobernó hasta el 2022 y luego gobernaron los que perdieron las elecciones".

SJL: Escándalo en colegio Manuela Bastidas, directora renuncia por presunta extorsión.

Más de 4 millones de mujeres en el Perú están atrapadas en el empleo precario: ¿A qué se debe?.

Cercado de Lima: Sujetos detonan artefacto explosivo dentro de un condominio.

Publican nuevas normas sobre medio ambiente y control migratorio.

Ciberdelincuencia en el Perú: Estas son las modalidades de delitos informáticos más reportadas.

Atentado en Trujillo: Ministro del Interior regresará a la ciudad tras detonación de explosivos.

Capturan a 'Piraña' en Carabayllo con arsenal de guerra: segundo brazo armado de 'El Monstruo'.

Además hoy día 19 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Día Internacional de la Asistencia Humanitaria

Semana del Paciente Reumático

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Día Internacional de la Fotografía

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Adquisición del BAP Ferré, primer destructor misilero de la Marina de Guerra del Perú

