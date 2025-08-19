GRABADO el 19-08-2025

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/08/25

Desde Exitosa Noticias

HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/08/25.

Nicolás Lúcar: Quieren ser el nuevo Bukele y no saben las diferencias entre Perú y El Salvador.

SJL: Padres de familia piden virtualidad en colegio tras renuncia de directora por extorsión.

"Estamos en el mundo de la inteligencia artificial y no tenemos baños en los colegios".

Quieren ser el nuevo Bukele y no saben las diferencias entre Perú y El Salvador.

Lúcar: "Pedro Castillo gobernó hasta el 2022 y luego gobernaron los que perdieron las elecciones".

SJL: Escándalo en colegio Manuela Bastidas, directora renuncia por presunta extorsión.

Más de 4 millones de mujeres en el Perú están atrapadas en el empleo precario: ¿A qué se debe?.

Cercado de Lima: Sujetos detonan artefacto explosivo dentro de un condominio.

Publican nuevas normas sobre medio ambiente y control migratorio.

Ciberdelincuencia en el Perú: Estas son las modalidades de delitos informáticos más reportadas.

Atentado en Trujillo: Ministro del Interior regresará a la ciudad tras detonación de explosivos.

Capturan a 'Piraña' en Carabayllo con arsenal de guerra: segundo brazo armado de 'El Monstruo'.

