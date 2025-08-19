HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/08/25
Desde Exitosa Noticias
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 19/08/25.
Nicolás Lúcar: Quieren ser el nuevo Bukele y no saben las diferencias entre Perú y El Salvador.
SJL: Padres de familia piden virtualidad en colegio tras renuncia de directora por extorsión.
"Estamos en el mundo de la inteligencia artificial y no tenemos baños en los colegios".
Quieren ser el nuevo Bukele y no saben las diferencias entre Perú y El Salvador.
Lúcar: "Pedro Castillo gobernó hasta el 2022 y luego gobernaron los que perdieron las elecciones".
SJL: Escándalo en colegio Manuela Bastidas, directora renuncia por presunta extorsión.
Más de 4 millones de mujeres en el Perú están atrapadas en el empleo precario: ¿A qué se debe?.
Cercado de Lima: Sujetos detonan artefacto explosivo dentro de un condominio.
Publican nuevas normas sobre medio ambiente y control migratorio.
Ciberdelincuencia en el Perú: Estas son las modalidades de delitos informáticos más reportadas.
Atentado en Trujillo: Ministro del Interior regresará a la ciudad tras detonación de explosivos.
Capturan a 'Piraña' en Carabayllo con arsenal de guerra: segundo brazo armado de 'El Monstruo'.
