Este sábado 8 de febrero, desde las 7.00 p. m., Alianza Lima se enfrentará a Cusco FC por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1, en el estadio Alejandro Villanueva. El equipo blanquiazul tendrá importantes variantes respecto al once que jugó ante Nacional de Asunción, mientras que el equipo cusqueño no contará en sus filas con su goleador más importante.



#alianzalima #cuscofc #liga1max #alianzalimavscusco #ligaperuana #deportes #fútbol



📺 Mira los https://www.youtube.com/playlistlist=PL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



📱Envía tus denuncias por WhatsApp → 941 000 000



🔔 SUSCRÍBETE → https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



📰 MÁS NOTICIAS → http://larepublica.pe/

📍 FACEBOOK → https://facebook.com/larepublicape

📍 X → https://twitter.com/larepublica_pe

📍 INSTAGRAM → https://instagram.com/larepublica_pe/

📍 TIKTOK→ https://tiktok.com/@larepublica.pe

📍 WHATSAPP → https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

#LaRepública



alianza lima vs cusco

alianza lima vs cusco HOY

alianza vs cusco

alianza lima vs cusco EN VIVO

alianza lima vs cusco VER PARTIDO

alianza lima vs cusco partido en VIVO

alianza lima vs cusco 2025

alianza lima vs cusco liga 1

alianza lima

cusco fc

alianza lima vs cusco donde ver

alianza lima vs cusco EN DIRECTO

alianza lima vs cusco pronostico

alianza lima vs cusco alineaciones

alianza lima vs cusco hora

alianza lima vs cusco canal de tv

alianza lima vs cusco EN VIVO por DSports

alianza lima vs cusco

alianza lima vs cusco HOY

alianza vs cusco

alianza lima vs cusco EN VIVO

alianza lima vs cusco VER PARTIDO

alianza lima vs cusco partido en VIVO

alianza lima vs cusco 2025

alianza lima vs cusco liga 1

alianza lima

cusco fc

alianza lima vs cusco donde ver

alianza lima vs cusco EN DIRECTO

alianza lima vs cusco pronostico

alianza lima vs cusco alineaciones

alianza lima vs cusco hora

alianza lima vs cusco canal de tv

alianza lima vs cusco EN VIVO por DSports

Paolo guerrero

hernan barcos

pipo gorosito

alianza vs cusco matute

alianza vs cusco 2025

Noticias adicionales en La República - LR+

Real Madrid vs Atlético de Madrid HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis | #LR

Perú ingresó al Top 10 de los países con mayor índice de criminalidad en el mundo #short #lr

Suenan las sirenas en Puerto Rico tras alerta de tsunami #short #lr

Corazón Serrano: fanáticos llegan a San Marcos para disfrutar de concierto por 32 años | #EnVivoLR

Alianza Lima vs Cusco FC : hinchas celebran goleada blanquiazul | #LR

Alianza Lima vs Cusco HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis | #LR

Avistamiento TERRORÍFICO en ESPAÑA: así es el PEZ DIABLO NEGRO que sorprende al MUNDO | #LR

Congreso plantea eliminar 6 feriados en Perú para fortalecer la economía | #LR

Memphis DEPAY se PRONUNCIA tras ser CONDENADO a PRISIÓN: "Aprenderé de esta lección" | #LR

GOLPE a TRUMP: justicia DETIENE el DESMANTELAMIENTO de USAID por riesgo “IRREPARABLE” | #LR

Elecciones Ecuador 2025: Daniel Noboa y Luisa González se enfrentan este domingo 9 | #EnDirectoLR

Elecciones Ecuador 2025: Daniel Noboa gana en primera vuelta, según boca de urna | #EnDirectoLR

Operativo en penal de Challapalca: INPE incauta antenas clandestinas | #LR

Martín Vizcarra: "¿Dina gobierna? Es la presidenta, pero no gobierna"

El sol peruano gana terreno en Latinoamérica: Bolivia y Brasil lo adoptan en sus transacciones| #LR

Además hoy día 09 de Febrero en el calendario del Perú.

Más videos de La República - LR+

Todos los videos desde el canal La República - LR+ en Youtube.