GRABADO el 03-11-2025

Se registra incendio en fábrica de colchones en Puente Piedra

Se reporta un incendio de grandes proporciones en una fábrica de colchones ubicada en "La Ensenada", en el distrito de Puente Piedra. Según reportes, más de diez unidades de bomberos, junto con la Policía Nacional y el serenazgo del distrito, se encuentran en el lugar tratando de controlar las llamas que han consumido la mayor parte de la mercadería de la fábrica.



