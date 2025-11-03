GRABADO el 03-11-2025

Se registra incendio en fábrica de colchones en Puente Piedra ROTATIVARPP DESPACHO

Se reporta un incendio de grandes proporciones en una fábrica de colchones ubicada en "La Ensenada", en el distrito de Puente Piedra. Según reportes, más de diez unidades de bomberos, junto con la Policía Nacional y el serenazgo del distrito, se encuentran en el lugar tratando de controlar las llamas que han consumido la mayor parte de la mercadería de la fábrica.

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP! / RPPNoticias
Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio
Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

Nuestro canal de fútbol y otros deportes RPPDeportes

Síguenos en redes sociales:
Facebook / rppnoticias
Instagram / rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok / rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 3/11/2025 ADNRPP.

ENVIVO MINISTERIO DEL INTERIOR ANUNCIA DIVISIÓN ESPECIAL CONTRA LA EXTORSIÓN PUROSFACTOS.

Peruanos repatriados tras devastador huracán en Jamaica: misión humanitaria ADNRPP ENTREVISTA.

¿Qué es la bacteria Ralstonia pickettii que ocasionó infecciones en diversos centros de salud?.

Modelos caninos desfilaron en Shangái durante la Petjoy Fashion Week 2025 SHORT.

Importancia de la calificación creiditica ShortRPP.

¿Qué es la bacteria Ralstonia pickettii que ocasionó infecciones en diversos centros de salud?.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 3/11/2025 ROTATIVARPP.

¿Funcionará la nueva división policial contra extorsión en Perú? ROTATIVARPP.

Calificación Crediticia de Perú: Análisis y Perspectivas ROTATIVARPP SEGMENTO.

Callao: Así luce la avenida Elmer Faucett tras convocatoria de paro ROTATIVARPP DESPACHO.

Se registra incendio en fábrica de colchones en Puente Piedra ROTATIVARPP DESPACHO.

ENVIVO ENCENDIDOS 3/11/2025 ENCENDIDOSRPP.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 3/11/2025 ROTATIVARPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 3/11/2025 FCCRPP.

Además hoy día 03 de Noviembre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 3/11/2025 ADNRPP

video

ENVIVO MINISTERIO DEL INTERIOR ANUNCIA DIVISIÓN ESPECIAL CONTRA LA EXTORSIÓN PUROSFACTOS

video

Peruanos repatriados tras devastador huracán en Jamaica: misión humanitaria ADNRPP ENTREVISTA

video

¿Qué es la bacteria Ralstonia pickettii que ocasionó infecciones en diversos centros de salud?

video

Modelos caninos desfilaron en Shangái durante la Petjoy Fashion Week 2025 SHORT

video

Importancia de la calificación creiditica ShortRPP

video

¿Qué es la bacteria Ralstonia pickettii que ocasionó infecciones en diversos centros de salud?

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 3/11/2025 ROTATIVARPP

video

¿Funcionará la nueva división policial contra extorsión en Perú? ROTATIVARPP

video

Calificación Crediticia de Perú: Análisis y Perspectivas ROTATIVARPP SEGMENTO

video

Callao: Así luce la avenida Elmer Faucett tras convocatoria de paro ROTATIVARPP DESPACHO

video

Se registra incendio en fábrica de colchones en Puente Piedra ROTATIVARPP DESPACHO

video

ENVIVO ENCENDIDOS 3/11/2025 ENCENDIDOSRPP

video

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 3/11/2025 ROTATIVARPP

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 3/11/2025 FCCRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Nacional Forestal

Semana Nacional Forestal

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación política de la provincia de Santiago de Chuco - La Libertad

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Creación del distrito de Granada (Chachapoyas)

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Festival Gastronómico Huacho Mucho Gusto

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación política del distrito de Magdalena (Chachapoyas)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

Creación del distrito de Valera (Bongará)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es lunes, 03 de noviembre de 2025 y tenemos para ti:

21º Lima
3.38
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo