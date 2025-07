GRABADO el 06-07-2025

Residencias embrujadas en Lima: el otro lado de la ciudad "Hora contacto" EN VIVO

¿Pueden las casas guardar el eco de lo imposible?, ¿y si los antiguos residentes nunca se marcharon? Lima no es solo historia: también es escenario de apariciones, rituales ocultos y presencias que se niegan a desaparecer.



Este domingo, "Hora contacto" continúa su travesía por el lado más oscuro de la ciudad. Nos adentramos en las residencias más embrujadas de Lima: fortines, casonas coloniales y casas malditas que ocultan más de lo que muestran.



Residencias embrujadas: lo que habita entre muros. Un recorrido entre sombras, secretos y lo paranormal:



Fortín de Carabayllo: entidades captadas por nuestras cámaras

Quinta Heeren: el ritual oculto del empresario japonés

Casa Matusita: una leyenda que persiste desde 1743

Callejones malditos, iglesias con ánimas y una procesión que no pertenece a este mundo



Invitados especiales:

David Pino, creador de Lima, la única

José Luis Guardia, narrador oral y autor de libros

Soraya de los Ángeles, vidente y angelóloga



Domingo 10:00 p. m.

En vivo por TVPerú y YouTube TVPerú Noticias



Este episodio es la segunda parte de La ruta fantasmal de Lima, transmitido el pasado 29 de junio.



HoraContacto LimaMisteriosa ResidenciasEmbrujadas CasaMatusita LeyendasUrbanas TVPerúNoticias FantasmasEnLima



