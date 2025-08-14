GRABADO el 14-08-2025

ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA: ¿Viscarra o Cantero, quién fue el mejor? SEGMENTO TocoYMeVoy

Alianza Lima tuvo actuaciones destacadas en el partido ante la Universidad Católica de Ecuador. Martín Vizcarra fue clave para mantener el arco en cero, mientras que Alan Cantero anotó dos goles tras ingresar desde el banco. ¿Quién fue la gran figura de la victoria blanquiazul?

Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP

Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.

¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/channel/UC5j8-2FT0ZMMBkmK72R4aeA

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe

¡Suscríbete al club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!
https://clubfcc.com

Síguenos en redes sociales:
Facebook https://facebook.com/rppnoticias
Instagram https://instagram.com/rppnoticias
WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VZztxLS3gvWYKY1YWN1I
X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias
TikTok https://tiktok.com/rppnoticias
Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO UNIVERSITARIO VS. PALMEIRAS: CREMAS QUIEREN SUMAR UNA VICTORIA MÁS PARA EL PERÚ FCCONLINE.

EnVivo Arequipa: Vive la entrada de ccapo de la Cuenca Sur Oriental y de Cayma.

Universitario y el plan para derrotar a Palmeiras SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿INGA o CARABALÍ? Jorge Fossati define el once titular de la U para enfrentar a Palmeiras FCCRPP.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 14/08/2025 FCCRPP.

Alianza Lima se impone 2-0 a U. Católica: Cantero y Viscarra brillan FCCRPP.

Dina Boluarte: PJ ordena CONCLUIR investigación por irregularidades en campaña de 2021 RPPDESPACHO.

ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA: ¿Viscarra o Cantero, quién fue el mejor? SEGMENTO TocoYMeVoy.

Fernando Carvallo opina sobre la ley de amnistía con el Congresista Rospigliosi SHORTRPP.

Felipe Vizeu es nuevo jugador de Sporting Cristal shortrpp.

ENVIVOVAMOS AL VAR VamosAlVar 14/08/2025.

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 14/08/25 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 14/08/2025 NOTICIASRPP.

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 14/08/25 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 14/08/2025 CONEXIONRPP.

Además hoy día 14 de Agosto en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS

RPP Noticias

video

ENVIVO UNIVERSITARIO VS. PALMEIRAS: CREMAS QUIEREN SUMAR UNA VICTORIA MÁS PARA EL PERÚ FCCONLINE

video

EnVivo Arequipa: Vive la entrada de ccapo de la Cuenca Sur Oriental y de Cayma

video

Universitario y el plan para derrotar a Palmeiras SEGMENTO TocoYMeVoy

video

¿INGA o CARABALÍ? Jorge Fossati define el once titular de la U para enfrentar a Palmeiras FCCRPP

video

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 14/08/2025 FCCRPP

video

Alianza Lima se impone 2-0 a U. Católica: Cantero y Viscarra brillan FCCRPP

video

Dina Boluarte: PJ ordena CONCLUIR investigación por irregularidades en campaña de 2021 RPPDESPACHO

video

ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA: ¿Viscarra o Cantero, quién fue el mejor? SEGMENTO TocoYMeVoy

video

Fernando Carvallo opina sobre la ley de amnistía con el Congresista Rospigliosi SHORTRPP

video

Felipe Vizeu es nuevo jugador de Sporting Cristal shortrpp

video

ENVIVOVAMOS AL VAR VamosAlVar 14/08/2025

video

ENVIVO PRUEBA DE FUEGO 14/08/25 PDFRPP

video

ENVIVO LAS NOTICIAS 14/08/2025 NOTICIASRPP

video

ENVIVO LAS COSAS COMO SON 14/08/25 LASCOSASRPP

video

ENVIVO CONEXIÓN 14/08/2025 CONEXIONRPP

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Fundación del distrito de Pueblo Libre (Lima)

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Aniversario del Santuario Histórico de la Pampa de Ayacucho

Festival de Cine de Lima

Festival de Cine de Lima

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta Patronal de la Virgen de las Nieves y Semana Turística de Yurimaguas (Loreto)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

DePeru.com

Gracias por tu visita. Hoy es jueves, 14 de agosto de 2025 y tenemos para ti:

19º Lima
3.54
¿Sabías?

Tenemos miles de temas

Sobre historia, ciencias, arte, deportes y muchos directorios para entender mejor nuestro Perú y el mundo.

Buscar
Agregar negocios a nuestro Directorio gratuito.

Contáctanos

Solo Mensajes

WhatsApp: 980 552 044

informes@deperu.com | prensa@deperu.com

© 2002-2025, 23 años contigo