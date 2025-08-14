GRABADO el 14-08-2025

ALIANZA LIMA VS U. CATÓLICA: ¿Viscarra o Cantero, quién fue el mejor? SEGMENTO TocoYMeVoy

Alianza Lima tuvo actuaciones destacadas en el partido ante la Universidad Católica de Ecuador. Martín Vizcarra fue clave para mantener el arco en cero, mientras que Alan Cantero anotó dos goles tras ingresar desde el banco. ¿Quién fue la gran figura de la victoria blanquiazul?



Sintoniza TocoYMeVoy lunes a viernes a la 1:00 p.m. en el canal de YouTube de RPP



