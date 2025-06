GRABADO el 05-06-2025

Asesinan de un balazo en la cabeza a chofer de colectivo

Un nuevo crimen a plena luz del día y sin importar el lugar ni mucho menos la presencia de testigos. El conductor de un auto colectivo que cubre la ruta, Trujillo Alto Trujillo, fue asesinado en momentos que realizaba su ruta.



En la intersección de las calles maría parado de bellido con Gabriel Aguilar en el distrito de El Porvenir, sicarios a bordo de una moto, le dispararon sin piedad causándole la muerte instantánea, producto del ataque, el auto continuó en marcha, chocando contra un muro tres cuadras más adelante, en la intersección de las calles María Parado de Bellido y José Olaya. Junto a la víctima iban dos pasajeros quienes resultaron heridos producto del impacto del auto sin control.



Se supo también que el conductor de una moto taxi y un transeúnte, quienes transitaba por el lugar, también resultaron heridos tras ser arrollados por el colectivo. Cuatro heridos fueron llevados al hospital Santa Isabel de este distrito.



La víctima fue identificada como Jorge Luis Lujan Barreto de 23 años, quien deja una menor de año y medio en la orfandad. Hasta el lugar del crimen, llegaron sus familiares quienes no podía creer lo ocurrido.



Señalaron que hace poco habían llegado desde la sierra en donde laboraba como chofer de maquinaria pesada, el fallecido llevaba dos semanas trabajando en el transporte público.



Hasta el lugar llegó personal de criminalística de la PNP para realizar las investigaciones correspondientes. El hecho ha generado la indignación de la población, quienes exigen a las autoridades medidas radicales. Pues continúa la muerte de personas inocentes a manos del sicariato.



No se descarta que el padre de familia asesinado, haya venido recibiendo amenazas extorsivas. Familiares señalaron que era una persona trabajadora y no tenía problemas con nadie, por lo que exigieron justicia y la pronta captura de los responsables.



