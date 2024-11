https://www.youtube.com/playlistlist=PLnUesXodWAo7Ovg-if2xetIZdGJ-ksDR

Alianza Lima y Universitario definirán al ganador del Torneo Clausura y posiblemente el campeón de la Liga 1 2024. ¿Qué once titular tiene en mente Fabian Bustos para que la 'U' se lleve el título en Andahuaylas Además, ¿cuántos goles necesitan los íntimos para coronarse campeones Esto y más hoy en nuestro programa #Líbero.



00:00 Presentación

00:57 Líbero: Portada de hoy

01:38 Alianza Lima y Universitario luchan por el Torneo Clausura 2024

02:42 FPF declina pedido de Los Chankas

03:38 Once oficial de Universitario

05:40 ¿Cómo le fue a Universitario en la altura

08:01 Alianza Lima choca ante Cusco FC

08:31 Spprting Cristal se medirán ante Comerciantes Unidos

10:18 ¿Qué resultados necesitan Sporting Cristal

12:50 Los Chankas reciben a Universitario

14:40 Once oficial de Alianza Lima ante Cusco FC

19:26 Fixture: Agenda de hoy

20:26 Despedida



