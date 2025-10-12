GRABADO el 12-10-2025

EN DEFENSA DE LA VERDAD - 12/10/25

Alcalde de Pataz llegó a Lima: Busca llegar a Palacio de Gobierno para reunirse con José Jerí.

Arequipa: ciudadanos denuncian una presunta estafa en un club..

Cuestionan la gestión del alcalde de Cusco en relación con las obras públicas.

Se registró una intoxicación masiva en la Universidad de Quillabamba.

Crisis en el Gabinete: Ministros de Transporte y Salud renuncian a sus cargos.

Damnificado: "Me quedé en la calle. Tenía una bodega y lo he perdido todo.

Incendio en Pamplona Alta: Exitosa entrega víveres en beneficio de damnificados por desastre.

José Jerí aún no tiene Gabinete: "Hay que darse su tiempo para escoger", sugiere Andrade.

José Jerí podría equivocarse, pero "se tiene que apoyar estar democracia", afirma Fernando Andrade.

José Jerí es señalado por serias acusaciones: "¿Basta para una vacancia?", cuestiona Andrade.

José Jerí es un presidente joven, pero "debemos dejarlo trabajar", indica fundador de Somos Perú.

José Jerí asumió la presidencia espontáneamente, según Somos Perú: "Pedían que Dina salga".

