GRABADO el 06-06-2025

Extorsionan a colectiveros y queman otro vehículo

Las amenazas no cesan, tras el asesinato de otro colectivero en el distrito de El Porvenir, se difundió un video en redes sociales en la que otra unidad de la empresa de transportes San Luis - Los Pinos fue atacada e incendiada por delincuentes.



En estas imágenes se observa como el propietario del vehículo logra controlar el fuego apoyado por sus vecinos.



Pero esta no sería la única extorsión que habría recibido esta empresa, en este otro video se escucha como los extorsionadores dan ultimátum a los propietarios y sus conductores para no atentar contra sus vidas.



Caso similar sucede con este video también difundido en redes sociales, en la que se muestra dinamitas, balas y un arma, con un audio en la que se amenaza a otro grupo de colectivos.



Cabe indicar que en menos de 24 horas dos conductores fueron asesinados en el distrito del Porvenir, situación alarmante por el constante incremento de inseguridad ciudadano que azota nuestro país.



Desde Cosmos Perú

