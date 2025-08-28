El Agustino: Policía capturo a sicario tras persecución en plena via de evitamiento LR
Un chofer de transporte público fue asesinado a plena luz del día mientras conducía una coaster repleta de pasajeros en la ruta CallaoSanta Anita. El ataque ocurrió en la zona de La Riel, límite entre Santa Anita y El Agustino, cuando dos sicarios a bordo de una motocicleta le dispararon sin mediar palabra. El crimen desató una violenta persecución por la Vía de Evitamiento, generando caos, disparos y pánico entre los transeúntes.
viaevitamiento persecuciónpolicial conductor
Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY
PROGRAMAS
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFySa4TYMRYoy6tQ-OoM5ZM
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWEGKXKM8smiAAkvQrRLDg
https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWH9U5GGuN15l67RyGm5LBbQ
Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000
SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg
MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/
FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape
X https://twitter.com/larepublicape
INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/
TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe
WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e
LaRepública
persecucion policial
sicarios
chofer asesinado
Desde La República - LR+
Aprueban extradición de alias El Monstruo desde Paraguay: cumplirá condena de 32 años LR.
DEL HECHO AL DICHO con JAIME CHINCHA PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.
ARDE TROYA con JULIANA OXENFORD PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.
SIN GUION con ROSA MARÍA PALACIOS PROGRAMA del 29/08/25 La República - LR.
Green Day hizo vibrar estadio San Marcos EnVivoLR.
Renovación Popular pide declarar al Cártel de los Soles como organización terrorsta HLR.
FullMood arranca el 1ero de setiembre a las 10:20 a.m. por el canal de otromoodlr shorts.
El Agustino: Policía capturo a sicario tras persecución en plena via de evitamiento LR.
CHIQUIWILO EN VIVO: el youtuber más showsero visita La República.
MADURO asegura que VENEZUELA cuenta con SOLIDARIDAD MUNDIAL ante AMENAZA NUCLEAR de EE.UU. LR.
FISCALÍA: JUAN SANTIVÁÑEZ LIDERA ORGANIZACIÓN CRIMINAL Del Hecho Al Dicho con JAIME CHINCHA.
¿Qué significa para los tacneños ser peruano? PERUANOS RESPONDEN LR.
¡LIMA NORTE EN PELIGRO! Mafias se disputarían el control tras extradición de 'El Monstruo' HLR.
CELEBRA TACNA: 96 aniversario de incorporación a la patria. ¿Y Dina? EnVivoLR.
Claudia Sheinbaum EN VIVO en la Mañanera de HOY, 28 de agosto de 2025 EnDirectoLR.
Además hoy día 29 de Agosto en el calendario del Perú.
La República - LR+
Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.