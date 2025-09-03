PERÚ VS URUGUAY EN VIVO FECHA 17 ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS- MUNDIAL 2026
PERÚ vs. URUGUAY: Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. La Bicolor visitará a la Celeste este jueves 4 de septiembre a partir de las 6:30 de la tarde, desde el Estadio Centenario de Montevideo. Los dirigidos por Óscar Ibáñez quieren cerrar de la mejor manera su participación y no quedar último en la tabla, mientras que, el equipo de Bielsa llega dispuesto a hacer respetar la casa. Participa y súmate a la transmisión ONLINE. Etiqueta a tus amigos y comparte la transmisión ONLINE.
