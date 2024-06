La procuradora general del Estado, María Caruajulca, solicitó a la Fiscalía la reapertura de la investigación contra el expresidente Martín Vizcarra por el caso de compra de pruebas rápidas Covid-19 en el 2021.



Al respecto, el expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, señaló que esta iniciativa de la procuradora Caruajulca es correcto siempre y cuando se haya encontrado indicios que aporten a la investigación.



"No es justo ni correcto que este caso quede en el ámbito de la impunidad [...] haber empeorado la situación y que haya más víctimas se tienen que investigar", dijo en entrevista con 2024 en 24 Horas.



SOBRE MEDIDAS EN PANDEMIA



"Por ejemplo, Uruguay no recurrió a la cuarentena, recurrió a un llamado a la población para no contagiarse [...] toda esta política de encierro fue una medida precipitada y efectista que le sirvió a él para salir todos los días en la televisión", dijo.

