Andy Carrión: "La Fiscalía se está ganando a pulso las propuestas de reforma"
En entrevista con Exitosa, el abogado penalista, Andy Carrión, indicó que la Fiscalía se está "ganando a pulso" las propuestas de reorganización que proponen algunos congresistas de la República.
Noticias del Perú y actualidad, política.
Sigue nuestras noticias, entrevistas y novedades desde todas nuestras plataformas digitales:
Facebook https://www.facebook.com/Exitosanoticias
Instagram https://www.instagram.com/exitosape/
TikTok https://www.tiktok.com/exitosanoticias
X (Twitter) https://x.com/exitosape
Web http://exitosanoticias.pe/
WhatsApp: 940 800 800
Exitosa Perú
"Exitosa: La voz de los que no tienen voz"
http://bit.ly/ExitosaNoticiasYouTube
¡Mantente siempre informado activando la de notificaciones!
Corporación Universal
ExitosaNoticias RadioExitosa ExitosaPerú NoticiasPerú
Desde Exitosa Noticias
"Capuñay hizo historia en el mundo de las comunicaciones y es querido por el pueblo peruano".
Martín Vizcarra no acudió a juicio oral: Expresidente presentó presión arterial elevada.
Martín Vizcarra no acudió a juicio oral: Expresidente presentó presión arterial elevada.
Dina Boluarte: "Esta presidenta no agacha la cabeza frente a ataques y venganzas".
Dina Boluarte: "Esta presidenta no agacha la cabeza frente a ataques y venganzas".
Noelí Bracamonte: "Higinio Capuñay tenía como objetivo estar del lado del pueblo".
Oyentes de Exitosa recuerdan con cariño a Higinio Capuñay: "Era un hombre noble, del pueblo".
SNP y Exitosa entregan más dos toneladas de pescado a ollas comunes.
Andy Carrión: "Delia Espinoza se está quedando sola, ni la Junta de Fiscales Supremos la apoya".
Colegio extorsionado: "Directora se tuvo que mudar por temor a represalias", indica Anacopri.
HABLEMOS CLARO con NICOLÁS LÚCAR - 28/08/25.
San Juan de Lurigancho: Colegio continúa cerrado por cuarto día por amenazas.
Andy Carrión: "La Fiscalía se está ganando a pulso las propuestas de reforma".
Familia de Sheyla Gutiérrez pide agilizar extradición de Jossimar Cabrera.
MTC presentará proyecto de trenes de cercanía modernos: "No será con descartes de EE.UU.".
Además hoy día 28 de Agosto en el calendario del Perú.
Exitosa Noticias
Todos los videos desde Exitosa Noticias en Youtube.