Dina Boluarte: "El país no soportaría más actos de corrupción como presidentes anteriores"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, instó a respetar los cinco años de mandato de los jefes de Estado: "En menos de 6 años tuvimos 5 presidentes. () Esta historia no se debe repetir, la nueva presidenta o presidente tiene que venir con el corazón blanquirrojo y uñas bien cortadas, el país no soportaría más actos de corrupción como presidentes anteriores".



Noticias del Perú y actualidad, política.



Desde Exitosa Noticias

