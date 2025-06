GRABADO el 06-06-2025

Canciller Schialer reafirma que la soberanía del Perú en el mar territorial no está en riesgo

El canciller Elmer Schialer aseguró que la soberanía del Perú sobre su mar territorial no está en riesgo, ante versiones sobre una posible reducción de las 200 millas marítimas. Aclaró que el país no ha ratificado la Convención del Mar y que cualquier adhesión dependerá del Congreso.



TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias tarde, viernes 6 de junio del 2025.

Canciller Schialer reafirma que la soberanía del Perú en el mar territorial no está en riesgo.

Perú vs. Colombia: alineación confirmada de la Bicolor para el duelo en Barranquilla.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias Ahora, jueves 5 de junio del 2025.

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez registra primeras incautaciones de droga.

Demoran diligencias forenses en Pisco mientras familia espera el cuerpo de la alférez Vargas.

TVPerú Noticias EN VIVO: Jiwasanaka y Ñuqanchik del viernes 6 de junio del 2025.

Temperaturas bajo cero en la sierra y frío inusual en el norte del país.

TVPerú Noticias EN VIVO: Noticias mañana, viernes 6 de junio del 2025.

Pescadores y municipalidad en disputa por control del muelle artesanal de Chorrillos.

Vehículos con placas antiguas deben renovarlas antes de agosto para evitar multas.

Casas Wasiymi: así enfrenta el Perú el friaje extremo en la sierra y la selva.

PNP separará a suboficial vinculado a los Injertos del Norte, anuncia el general Sanabria.

TVPerú Noticias EN VIVO: Edición matinal, hoy viernes 6 de junio del 2025.

TVPerú Sur EN VIVO Noticias desde el sur del Perú viernes 6 de junio.

Además hoy día 07 de Junio en el calendario del Perú.

