GRABADO el 23-07-2025

Ministro César Sandoval descarta que el tren Lima-Chosica entre en operación este 2025

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, descartó que este año se inicie el servicio de transporte ferroviario de pasajeros entre Lima y Chosica. Asimismo, señaló que no se realizarán pruebas en vacío ni una marcha blanca, ya que no existen las condiciones necesarias para ello.



Ministro César Sandoval descarta que el tren Lima-Chosica entre en operación este 2025.

