latina noticias buenas nuevas malas nuevas viernes 15 de agosto de 2025

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

TENSIÓN EN ISLA CHINERÍA: CANCILLER Y MINISTRO DE DEFENSA RESPONDEN EN EL CONGRESO.

Mujer muere en USA y su pareja habría sido captado llevando algo pesado: Esto dice su abogado.

Policía asesinado dentro de comisaría: Familiares aseguran que no fue accidente.

Capturan a sujeto cercano al 'Monstruo': Tenía arsenal de armas y estaba preparando asesinato.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

APELACIÓN EN EL CASO CONTRA ALEJANDRO TOLEDO POR COLUSIÓN.

REUNIÓN TRUMP - ZELENSKI.

Experto en ciberseguridad advirtió sobre las estafas y la práctica de mostrar riqueza y dinero..

DINA BOLUARTE EN VIVO: INAUGURACIÓN DE COLEGIO BICENTENARIO.

Japón ayuda al Perú: Dona más de 50 millones para proyectos sociales.

Choferes de 'La Huandoy' atemorizados por atentado: "Habían cedido al pedido de delincuentes".

¿Desaparecer al Congreso? Augusto Townsend habló de este discurso y el valor del contrapeso político.

¿Por qué curva del Pasamayito es tan mortal? Último accidente deja 3 muertos por despiste de camión.

La importancia de los analistas de inteligencia para sistematizar y descifrar la información..

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

