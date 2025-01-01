GRABADO

viernes 15 de agosto de 2025

LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - LUNES 18 DE AGOSTO DEL 2025.

TENSIÓN EN ISLA CHINERÍA: CANCILLER Y MINISTRO DE DEFENSA RESPONDEN EN EL CONGRESO.

Mujer muere en USA y su pareja habría sido captado llevando algo pesado: Esto dice su abogado.

Policía asesinado dentro de comisaría: Familiares aseguran que no fue accidente.

Capturan a sujeto cercano al 'Monstruo': Tenía arsenal de armas y estaba preparando asesinato.

JUICIO ORAL CONTRA EXPRESIDENTE PEDRO CASTILLO.

APELACIÓN EN EL CASO CONTRA ALEJANDRO TOLEDO POR COLUSIÓN.

REUNIÓN TRUMP - ZELENSKI.

Experto en ciberseguridad advirtió sobre las estafas y la práctica de mostrar riqueza y dinero..

DINA BOLUARTE EN VIVO: INAUGURACIÓN DE COLEGIO BICENTENARIO.

Japón ayuda al Perú: Dona más de 50 millones para proyectos sociales.

Choferes de 'La Huandoy' atemorizados por atentado: "Habían cedido al pedido de delincuentes".

¿Desaparecer al Congreso? Augusto Townsend habló de este discurso y el valor del contrapeso político.

¿Por qué curva del Pasamayito es tan mortal? Último accidente deja 3 muertos por despiste de camión.

La importancia de los analistas de inteligencia para sistematizar y descifrar la información..

Además hoy día 18 de Agosto en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Fiesta de Qatun Yaku Raymi en Andamarca (Ayacucho)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Aniversario del distrito de Camilaca (Tacna)

Semana del Paciente Reumático

Semana del Paciente Reumático

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Aniversario del retorno de la Cruz de la Conquista al distrito de La Cruz (Tumbes)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Semana Turística y Aniversario de Requena (Loreto)

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

Creación de la Legión Peruana de la Guardia

