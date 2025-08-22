Peruana transformó basural en un jardín botánico
En San Juan de Miraflores, un grupo de peruanas, todas adultas mayores, crearon Praderas de Vida, un jardín botánico en lo que antes era un basural.
Únete a la membresía para tener acceso a material exclusivo:
https://www.youtube.com/channel/UCpSJ5fGhmAME9Kx2D3ZvN3Q/join
Latina Noticias tiene lo que debes saber del Perú, Latinoamérica y el mundo las 24 horas del día con nuestra señal en vivo (streaming). Lo más importante e interesante está aquí, no busques en otro sitio. Contenido verificado, interesante e importante. Más información, entretenimiento y variedades en: https://www.latinanoticias.pe
Suscríbete aquí: https://www.youtube.com/latinanoticias?subconfirmation1
Síguenos en:
Web: https://www.latinanoticias.pe
WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va56K3P6rsQsoqCLgw0w
TikTok: https://www.tiktok.com/latinanoticias
Instagram: https://www.instagram.com/latinanoticias.pe
Threads: https://www.threads.net/latinanoticias.pe
Facebook: https://www.facebook.com/LatinaNoticias.pe
Twitter: https://twitter.com/LatinaNoticias
Latina Televisión (también conocida como Latina TV o Latina) es un canal peruano de señal abierta que busca llevar a la audiencia nacional e internacional contenidos de amplia variedad a través de formatos que entretengan y sean de provecho para todos los miembros de la familia. Emitimos señal desde 1983.
NOTICIAS PERÚ, LATINA EN VIVO, NOTICIAS PERÚ, RUTA VECINAL, PUNTO FINAL, DOMINICALES, TELEVISIÓN PERUANA, PERÚ, PERUANOS, LIMA Y CALLAO, NOTICIAS PERUANAS, NOTICIAS EN VIVO, NOTICIAS PERUANAS EN VIVO, NOTICIAS DEL PERÚ Y EL MUNDO, SIN MEDIAS TINTAS, LATINA NOTICIAS, LATINA NOTICIAS MATINAL, LATINA NOTICIAS MEDIODÍA, BUENAS NUEVAS MALAS NUEVAS, STREAMING PERÚ, NOTICIAS STREAMING, PODCAST PERÚ, PODCAST PERUANOS, PODCASTS EN ESPAÑOL, PODCASTS INTERESANTES, HABLA SERIO, AGENTE ENCUBIERTO, PARA NO OLVIDAR, FRECUENCIA LATINA, CANAL 2.
Desde Latina Noticias
Niño con las manos arriba es asaltado en plena pollería: Ni los más pequeños se salvan.
FUERTES VIENTOS Y TORMENTA DE ARENA EN ICA.
Lluvia de renuncias: ¿En qué partidos se fueron más militantes desde el escándalo de firmas falsas?.
MADURO ACTIVA A SUS MILICIANOS ANTE LA AMENAZA DE TRUMP CON BUQUES EN EL CARIBE.
Familia peruana vivió pesadilla durante "retención ilegal" en Francia.
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MEDIODÍA - VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.
Lorena Álvarez sobre reacción de niño durante asalto: "Lo hacen rogar para que no lo maten".
¿TRASLADAN A MARTÍN VIZCARRA? INPE RESPONDE.
FISCALÍA EN VIVO: RESULTADOS EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
DOBLE ATENTADO EN COLOMBIA DEJA FALLECIDOS.
¿CUÁL ES TU PEDIDO? TODOS LOS DETALLES DEL NUEVO PROGRAMA DE LATINA CON NELLY ROSSINELLI.
Peruana transformó basural en un jardín botánico.
"Tenemos el mejor del mundo, pero no lo apreciamos".
LATINA NOTICIAS: EDICIÓN MATINAL - VIERNES 22 DE AGOSTO DEL 2025.
Además hoy día 23 de Agosto en el calendario del Perú.
Latina Noticias
Todos los videos desde Latina Noticias en Youtube.