GRABADO el 03-11-2025

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - LUNES 3 de NOVIEMBRE

Conéctate y mantente informado con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional



Desde ATV Noticias

ATV Noticias Edición Matinal EN VIVO - 04 de Noviembre de 2025.

Padres de escolares incómodos por cambio del Minedu en la madrugada a clases virtuales.

Paro de transportistas: Usuarios esperan más de una hora para poder tomar un bus.

EsSalud reprogramará citas de pacientes que no puedan llegar a tiempo debido al paro de transportes.

Paro de transportistas: Manifestantes queman llantas en la Av Túpac Amaru.

Paro de transportistas: Buses de la policía ayudan en el traslado de pasajeros.

Dirigente transportista sobre el paro: "El 100 de los formales hemos parado".

ATV Noticias Edición Central: Programa del lunes 03 de noviembre del 2025.

ATV Noticias Edición Central EN VIVO - LUNES 3 de NOVIEMBRE.

Ocurre Ahora: Programa completo del lunes 03 de noviembre del 2025.

¡Quieren reelegirse! 80 de 120 congresistas aspiran seguir siendo parte del Legislativo.

Gobierno peruano exige salida de encargada de la embajada de México tras ruptura diplomática.

Ocurre Ahora con Mávila Huertas EN VIVO - Programa 03 de Noviembre de 2025.

Gremios de transportistas se solidarizan con trabajadores por el paro de este martes 4.

¿Betssy Chávez puede quedarse a vivir en embajada de México tras recibir asilo?.

Además hoy día 04 de Noviembre en el calendario del Perú.

