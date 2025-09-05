Joven de 27 años es acribillado mientras salía de su casa a trabajar: "No habría recibido amenazas"
Un trágico crimen ha conmocionado a los vecinos de Chorrillos. Un joven de apenas 27 años fue asesinado de 20 balazos a pocas cuadras de su casa. Las cámaras muestran el terrible accionar de los sicarios, quienes lo esperaban en la esquina de su calle. La víctima salió a trabajar a las 6 de la mañana y, pocos instantes después, perdió la vida.
Desde Latina Noticias
