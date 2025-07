GRABADO el 21-07-2025

¿TRUMP quiere convertir a EE.UU. en la CAPITAL CRIPTO MUNDIAL? NewsLR

¿Donald Trump quiere hacer de Estados Unidos el líder mundial en criptomonedas? Mientras gobiernos como el de China y la Unión Europea endurecen regulaciones, Trump promete libertad total para usar, minar y poseer criptos si es reelecto. ¿Es una visión de futuro o una estrategia política riesgosa?



En este video analizamos el nuevo giro cripto de Trump, su choque con la SEC y los paralelos con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, actualmente investigado por el Senado de EE.UU. por presunto mal uso de fondos en bitcoin. ¿Existe un doble discurso? ¿Podría esta apuesta desatar una ola de adopción global o desencadenar una crisis financiera?



¿Tú qué opinas? ¿Es este el futuro económico o un juego peligroso?

