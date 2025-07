GRABADO el 22-07-2025

Niñera que huyó con niña de 2 años fue capturada LR

Candy Sorana Palacios Taricuarima, fue detenida tras desaparecer con una niña de dos años en Lima. La madre de la menor denunció el hecho en vivo, lo que llevó a la niñera a comunicarse y revelar su ubicación en El Agustino. La pequeña estuvo en paradero desconocido por más de 24 horas.

Al ser confrontada por la prensa, Candy dio respuestas confusas y contradictorias sobre su paradero y motivos. La joven, contratada como niñera cama adentro solo tres semanas antes, no explicó por qué no regresó con la niña ni por qué no avisó antes. El caso ha generado preocupación sobre la seguridad infantil y la selección del personal doméstico.



denunciaciudadana niñera noticiasperú



Mira los https://www.youtube.com/playlist?listPL2Th6SP9ZqWFDHbchgAxP-uxSTy1kGuPN de HOY



Envía tus denuncias por WhatsApp 941 000 000



SUSCRÍBETE https://www.youtube.com/channel/UC-B7Xv56uNRDkj0vC3QW8Cg



MÁS NOTICIAS http://larepublica.pe/

FACEBOOK https://facebook.com/larepublicape

X https://twitter.com/larepublicape

INSTAGRAM https://instagram.com/larepublicape/

TIKTOK https://tiktok.com/larepublica.pe

WHATSAPP https://whatsapp.com/channel/0029Va53wfSDp2Q5gaRw5i3e

LaRepública



candy sorana

niñera

captura

denuncia

niña desaparecida

lima

noticias hoy

¿Qué pasará si NO PARTICIPAS en el CENSO 2025 del INEI? NewsLR.

ZAÑA, ciudad fantasma que renace con la ruta turística del PAPA LEÓN XIV HardNews.

¡CUIDADO! Digemid lanza ALERTA SANITARIA por pastas dentales peligrosas LR.

JULIO VELARDE pide mantener baja la INFLACIÓN en PERÚ y menor a la de EE.UU. HardNews.

¿Cuál es tu libro favorito? PERUANOS RESPONDEN LR.

Esto dijo Claudia Sheinbaum en la Mañanera de hoy, 23 de julio EnDirectoLR.

No esperamos nada: Dina Boluarte y su último mensaje a la Nación EnVivoLR.

Una mujer, dos esposos: el polémico matrimonio que sacudió India LR.

No esperamos nada: Dina Boluarte y su último mensaje a la Nación EnVivoLR.

Ministra CORRIGE a DINA BOLUARTE EN VIVO en anuncio de destino en 'Los Caminos del Papa' HardNews.

Así llegó al Perú el sicario más buscado de Chile: taxis, 20 horas de viaje y una fuga insólita LR.

El 42 de las PYMEs peruanas ya usa IA. ¿Y tu negocio?.

GREMIO vs. ALIANZA LIMA HOY: a qué HORA juegan, dónde VER y análisis LR.

Niñera que huyó con niña de 2 años fue capturada LR.

JONATHAN MAICELO es SENTENCIADO tras denuncia de SAMANTHA BATALLANOS por AGRESIÓN física LR.

Además hoy día 23 de Julio en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS La República - LR+

Todos los videos desde La República - LR+ en Youtube.