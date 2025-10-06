GRABADO el 06-10-2025

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos del 06 al 12 de octubre?

Los astros se mueven y tu energía cambia . Descubre junto a Karen Mestanza qué trae el horóscopo de la semana del 06 al 12 de octubre . ¡Atento a los mensajes del universo!



CosmosZodiacal horóscopo tarot horóscoposemanal astros parati fyp octubre Aries Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra Escorpio Sagitario Capricornio Acuario Piscis



Desde Cosmos Perú

Aries, Tauro y Géminis: impulso y acción Semana 06-12 oct.

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos del 06 al 12 de octubre?

Horóscopo de la semana ¿Qué te deparan los signos? .

Aries, Tauro y Géminis: arranque cósmico en la semana del 29/09 al 05/10.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

