GRABADO el 14-09-2025

ENVIVO Cumpleaños del papa León XIV Transmisión Especial RPP Noticias

Acompáñanos en la transmisión especial por el cumpleaños del papa León XIV, orgullo del Perú para el mundo , a través de RPP Noticias.

Celebremos juntos la vida y mensaje del papa León XIV, el papa peruano que inspira a millones de fieles en todo el mundo.

RPPNoticias PapaLeónXIV CumpleañosPapa Perú PapaPeruano TransmisiónEnVivo

Desde RPP Noticias

La historia de un león: Conoce la vida del papa León XIV en Perú SIEMPRECASARPP.

Papa León XIV en Lambayeque: La historia de su cercanía y ayuda humanitaria RPPESPECIALES.

ENVIVO SIEMPRECASARPP 14/09/2025.

Dina Boluarte respalda octavo retiro de AFP RPPDESPACHO.

Emotivo saludo a papa León XIV en la Plaza San Pedro RPPESPECIALES.

ENVIVO Cumpleaños del papa León XIV Transmisión Especial RPP Noticias.

Betssy Chávez: abogado aclara su situación y futuro político ADNRPP ENTREVISTA.

Ley MAPE: ¿Acuerdo Ejecutivo y Congreso? ADNRPP ENTREVISTA.

ENVIVO DOMINGO ES FIESTA 14/09/2025 DOMINGOFIESTARPP.

Obispo de la Diócesis de Chiclayo envía emotivo saludo al papa León XIV ADNRPP DESPACHO.

ENVIVO AMPLIACIÓN DE NOTICIAS 14/09/2025 ADNRPP.

Perú campeón mundial del desayuno con el pan con chicharrón ADNRPP.

¿Qué está pasando en Machu Picchu? Paro y acusaciones ROTATIVARPP.

Tragedia en San Juan de Lurigancho: crimen en discoteca ROTATIVA RPP DESPACHO.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 14/09/2025 ROTATIVARPP.

Además hoy día 15 de Setiembre en el calendario del Perú.

Hoy día en el Calendario Peruano e Internacional

Semana Turística de Talara

Semana Turística de Talara

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Creación de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP)

Día Mundial del Linfoma

Día Mundial del Linfoma

Día Internacional de la Democracia

Día Internacional de la Democracia

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Fiesta de la Exaltación de la Cruz en Calca (Cusco)

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

Festival Internacional de Cajón y Percusión - Rafael Santa Cruz

