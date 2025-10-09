GRABADO el 09-10-2025

Presencia paranormal capturada en una licorería muy conocida SEGMENTO ViajeAOtraDimensión

Un trabajador de una reconocida fábrica de licores asegura que no está solo. Ruidos extraños, presencias inquietantes y una foto que muestra la sombra de un hombre desatan el misterio.



Somos el canal oficial en YouTube de RPP, confianza y credibilidad por todos los medios.



¡MANTENTE INFORMADO! ¡SUSCRÍBETE A RPP!: https://www.youtube.com/RPPNoticias

Escucha RPP Radio en vivo aquí: https://rpp.pe/audio

Noticias 24/7 en: https://rpp.pe



¡Regístrate en el club de los verdaderos hinchas y gana entradas a partidos y más premios!

https://clubfcc.com



Síguenos en redes sociales:

Facebook / rppnoticias

Instagram / rppnoticias

WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029...

X (Twitter) https://x.com/RPPNoticias

TikTok / rppnoticias

Threads https://threads.net/rppnoticias

Desde RPP Noticias

ENVIVO SELECCIÓN PERUANA: ESTE ES EL ONCE DE BARRETO PARA ENFRENTAR A CHILE 3ENCANCHA.

ENVIVO FÚTBOL COMO CANCHA 09/10/2025 FCCRPP.

Presencia paranormal capturada en una licorería muy conocida SEGMENTO ViajeAOtraDimensión.

Nicolás Maduro continúa desafiando a EE.UU. y dice que responderán ante un eventual ataque RPPMUNDO.

ENVIVO VAMOS AL VAR VamosAlVar 09/10/25.

EN VIVO PRUEBA DE FUEGO 09/10/2025 PDFRPP.

ENVIVO LAS NOTICIAS 09/10/25 NOTICIASRPP.

ENVIVOLAS COSAS COMO SON 09/10/2025 LASCOSASRPP.

ENVIVO CONEXIÓN 09/10/25 CONEXIONRPP.

ENVIVO NEGOCIOS 360 09/10/2025 NEGOCIOSRPP.

Viuda de Paul Flores "El Ruso" condena atentado contra Agua Marina ROTATIVARPP ENTREVISTA.

Perú vs Chile: ¡Estos son los 11 jugadores que saldrán a la cancha! SEGMENTO TocoYMeVoy.

ENVIVO LA ROTATIVA DEL AIRE 09/10/2025 ROTATIVARPP.

Alfredo Honores responde: ¿QUIÉN debería tapar ante Chile? SEGMENTO TocoYMeVoy.

¿Qué ACUERDOS se lograron entre el GOBIERNO y gremios de TRANSPORTISTAS? ROTATIVARPP DESPACHO.

Además hoy día 09 de Octubre en el calendario del Perú.

ÚLTIMOS VIDEOS RPP Noticias

Todos los videos desde RPP Noticias en Youtube.