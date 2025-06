GRABADO el 27-06-2025

Alias Vane irá a la CIDH si no la reponen Pico a Pico con Mabel Cáceres

Hoy en Pico a pico:

- Alias Vane irá a la CIDH si no la reponen

- ¿Y la tesis? No aparece porque no es necesario dice Benavides

- Campaña a favor de Martín Vizcarra, desde la fiscalía

- Al Congreso y sus abogados se les ve el fustán

- Conexión regional



¿QUIÉN VA GANANDO? Keiko y Kenji Fujimori se entregan al show para obtener atención en las redes.

Alias Vane irá a la CIDH si no la reponen Pico a Pico con Mabel Cáceres.

Cusco: Machu Picchu: Destino estrella del Perú cae en lista negra del turismo internacional.

Puno: Rector de la UNA Puno ausente en mesa de diálogo, estudiantes esperaron cerca de 3 días.

Lambayeque: Ministro de Transportes dice que se debe respetar independencia de poderes.

CONFUSIÓN EN PALACIO Ministros lanzan versiones contradictorias sobre dominical de Dina Boluarte.

PASÓ EN EL PERÚ: Machu Picchu en lista negra mundial y Ministro defiende independencia de poderes.

"¡YA BASTA DE ESO!" Patricia Benavides pierde la calma ante preguntas sobre su tesis doctoral.

NO ACEPTA LA DERROTA Benavides apela suspensión y denuncia "desobediencia flagrante" en la Fiscalía.

La Libertad: Capturan a presunto depravado tras secuestrar a niña extranjera PASÓ EN EL PERÚ.

Informan que Ayacucho concentra el 52 de 22 mil desaparecidos por el conflicto armado interno.

Puno: Conflicto en toma de local deja a estudiante de enfermería grave y otros 17 heridos.

Presidenta del PJ defiende suspensión de Benavides, Werner Salcedo denuncia politización de justicia.

La pataleta de Patricia Benavides por suspensión Pico a Pico con Mabel Cáceres.

VIZCARRA SE "ACHORA" Furioso y acorralado: Vizcarra lanza insulto sobre tesis de la Fiscalía.

Además hoy día 28 de Junio en el calendario del Perú.

