GRABADO el 15-09-2025

"La empresa Consettur está generando este conflicto", afirma Maycol Ugarte

En entrevista con Exitosa, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo de Machu Picchu, Maycol Ugarte, aseguró que la empresa Consettur es responsable de la situación caótica que se vive en Machu Picchu. Además, crítico la falta de acción del Gobierno para hacer cumplir las normas.



Betssy Chávez: "Nunca se demostró en el GPS del vehículo que yo me estaba fugando del país".

Betssy Chávez: "Tenía acceso a periódicos y una radio a pilas para poder escuchar".

