Desde el último domingo, más de 20 familias del bloque 19 de la Residencial Matute, en La Victoria, están sin servicio de gas natural, por lo que se han visto obligadas a recurrir a cocinas eléctricas o balones de gas para poder preparar sus alimentos. La empresa Cálidda les ha indicado que el corte se debe al presunto robo de una válvula, sin embargo, los vecinos aseguran que no hay evidencia de hurto y que sus instalaciones se encuentran en perfecto estado.



Cálidda exige pago por supuesta reparación



Los afectados han intentado comunicarse con la empresa distribuidora, pero aseguran que no han recibido respuestas claras. Además, se les ha pedido pagar S/45 por una inspección y hasta S/152 por una supuesta reparación, lo que ha generado malestar entre los residentes.



"Nos dicen que se han robado una válvula y que tenemos que pagar por la cuadrilla que la va a reparar, pero nosotros hemos verificado que todo está completo. No nos han mostrado ninguna prueba del robo", expresó el señor Navarro, uno de los vecinos afectados, a Buenos Días Perú.



El corte del servicio ha obligado a los residentes a buscar alternativas para cocinar y calentar el agua. Muchas familias han tenido que comprar balones de gas o usar electrodomésticos como arroceras y hervidores, lo que ha elevado sus costos de electricidad.



"No tengo cómo cocinar, he tenido que comprar menú todos los días, y la cuenta de luz va a llegar mucho más cara", relató una de las vecinas, quien mostró cómo debe hervir agua con una olla arrocera para preparar sus alimentos.



El problema afecta no solo la alimentación de los vecinos, sino también su acceso a agua caliente, ya que muchas familias cuentan con termas a gas que ahora están inoperativas. Algunas personas han tenido que reinstalar duchas eléctricas de emergencia, exponiéndose a riesgos eléctricos por instalaciones improvisadas.



"Aquí hay adultos mayores, niños pequeños, y bañarse con agua fría es un problema. Nos dicen que paguemos, pero ni siquiera nos explican bien qué ha pasado", reclamó una vecina.



Los residentes han intentado comunicarse con Osinergmin, el organismo regulador del sector, para obtener una solución, pero hasta ahora no han recibido una respuesta efectiva.



Instalaciones recientes y dudas sobre el robo



Los vecinos del bloque 19 contrataron el servicio de gas natural hace apenas tres meses, en noviembre de 2024. Las instalaciones aún son nuevas, por lo que descartan que haya desperfectos o daños causados por el uso.



"Nos mandaron una foto diciendo que faltaba una válvula, pero la imagen ni siquiera es de nuestro bloque, sino de otro sector. Nos están queriendo cobrar por algo que no nos corresponde", denunció otro afectado.

