GRABADO el 13-05-2025

Acribillan a menor de edad y a sujeto de 36 años: Balas cayeron al auto, a un cactus y una casa

Un terrible asesinato ocurrió en el Callao, cerca a la avenida Faucett. Un menor de edad se encontraba en el carro con un señor de 36 años cuando fueron sorprendidos por sicarios. Dispararon más de 30 balas, las cuales no solo cayeron en el carro, sino también en los alrededores.



