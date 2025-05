GRABADO el 17-05-2025

Nueve muertes bajo custodia en los centros de detención: Denuncian irregularidades contra migrantes

En Estados Unidos, las autoridades han confirmado la muerte de nueve personas en los centros de detención de migrantes. Hasta el momento no se sabe la causa de sus muertes, ni la nacionalidad de las víctimas.



LATINA EDICIÓN MEDIODÍA - SÁBADO 17 DE MAYO DEL 2025.

La labor social de León XIV en Chiclayo: Farmacéutico amigo de Robert Prevost lo visitó en Roma.

Los platos preferidos de León XIV: Lo mejor de la gastronomía de Chiclayo.

Nueve muertes bajo custodia en los centros de detención: Denuncian irregularidades contra migrantes.

¿Cómo es el control migratorio en el nuevo aeropuerto? Más pasajeros llegan a la marcha blanca.

Hombre muere a balazos tras discusión en av. La Marina: "Le dispara y luego huye en un auto".

ASÍ FUE EL TRASLADO DE 'CUCHILLO', SOSPECHOSO DE MASACRE EN PATAZ, A BOGOTÁ.

Expectativa por entronización del papa: ¿Cómo era León XIV cuando llegó a la Diócesis de Chulucanas?.

Se acumulan las denuncias constitucionales contra Dina Boluarte: "Cuatro en una semana".

Brasil suspende cooperación con la justicia peruana en caso Lava Jato: "Es una pésima noticia".

Eduardo Arana optimista ante el voto de confianza del Congreso: "Creo en el diálogo".

LATINA NOTICIAS: BUENAS NUEVAS, MALAS NUEVAS VIERNES 16 DE MAYO DE 2025.

¿Cómo reformar a los presos tras su condena? Juan Villarán, exvicepresidente del INPE, nos explica.

POLICÍA REALIZA OPERATIVO EN LAS MALVINAS.

A pesar de las pruebas en su contra por presunto feminicidio, fue liberado y ahora está prófugo.

Además hoy día 17 de Mayo en el calendario del Perú.

